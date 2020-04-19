Клубы Премьер-Лиги никогда не обсуждали идею аннулировать сезон

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер заявил, что клубы никогда не обсуждали идею аннулировать это сезон.

Чтобы полностью завершить сезон Премьер-Лиги 2019/20, командам остается провести 92 матча, и пока нет уверенности, когда снова играть в футбол будет разрешено и безопасно.



Время от времени слышны призывы признать этот сезон недействительным и не проводить оставшиеся матча, но для самих команд — это не вариант.



"Нет, мы никогда это не обсуждали. Как я уже говорил много раз прежде, мы начинаем сезон, желая провести 38 матчей — 19 дома и 19 на выезде. Такова точка зрения каждого".



"В идеале — провести эти матчи в равных условиях, при зрителях. Думаю, все мы понимаем, что из-за пандемии концовка сезона не будет идеальной".



"Сейчас по-настоящему тяжелые времена для столь многих людей в стране. Наши сердца и мысли с теми, кто страдает в данный момент".



"Однако футбол тоже важен для нас, потому что это наш род деятельности. Но одновременно мы осознаем, что должны вернуться к работе правильным образом и в правильное время", — цитирует Барбера Sky Sports.