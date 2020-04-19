Новые владельцы "Ньюкасла" готовы вложить 200 млн. фунтов в клуб

После завершения сделки по приобретению "Ньюкасла" инвесторы из Саудовской Аравии будут готовы вложить 200 миллионов фунтов в клуб.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман уже согласовал покупку "Ньюкасла" у Майкла Эшли за 300 миллионов фунтов, и сейчас сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги.



Правила финансового фейр-плей, установленные Премьер-Лигой и УЕФА, не позволяют бин Салману накачать "сорок" деньгами, как это в свое время сделали Роман Абрамович с "Челси" и шейх Мансур с "Манчестер Сити".



Тем не менее, бин Салман готов к серьезным инвестициям. Daily Mirror ожидает, что в ближайшие пару недель сделка по смене владельца "Ньюкасла" будет оформлена, и тогда для клуба с "Сент-Джеймс Парк" начнется новая эра.



По информации издания, в течение трех ближайших лет бин Салман и соратники собираются потратить 200 млн. фунтов на трансферы и улучшение инфраструктуры клуба, чтобы превратить "Ньюкасл" в претендента на попадание в Лигу Чемпионов.