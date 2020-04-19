Новые владельцы "Ньюкасла" готовы вложить 200 млн. фунтов в клуб
После завершения сделки по приобретению "Ньюкасла" инвесторы из Саудовской Аравии будут готовы вложить 200 миллионов фунтов в клуб.
Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман уже согласовал покупку "Ньюкасла" у Майкла Эшли за 300 миллионов фунтов, и сейчас сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги.
Правила финансового фейр-плей, установленные Премьер-Лигой и УЕФА, не позволяют бин Салману накачать "сорок" деньгами, как это в свое время сделали Роман Абрамович с "Челси" и шейх Мансур с "Манчестер Сити".
Тем не менее, бин Салман готов к серьезным инвестициям. Daily Mirror ожидает, что в ближайшие пару недель сделка по смене владельца "Ньюкасла" будет оформлена, и тогда для клуба с "Сент-Джеймс Парк" начнется новая эра.
По информации издания, в течение трех ближайших лет бин Салман и соратники собираются потратить 200 млн. фунтов на трансферы и улучшение инфраструктуры клуба, чтобы превратить "Ньюкасл" в претендента на попадание в Лигу Чемпионов.
19.04.2020 22:00
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Уже предвкушаю, как Месси в футболке Ньюкасл поднимает со слезами на глазах кубок Лиги Чемпионов. Это его мечта с детства.
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Очень круто! Жду выхода на авансцену трансферы!
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лол ню зарабатывает больше всяких ювентусов и баварий так что впирет! с детства за НЮ!
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