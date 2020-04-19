Гюндоган: "Хименес достаточно хорош для "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес достаточно хорош, чтобы выступать за "горожан".

В 44 матчах этого сезона Хименес забил 22 гола и отдал 10 результативных передач, чем, по слухам, привлек внимание топ-клубов, включая "Сити", который ищет преемника для Серхио Агуэро.



Гюндоган сравнивает 28-летнего мексиканца со своим бывшим партнером по дортмундской "Боруссии" Робертом Левандовски и не отказался бы увидеть Рауля на "Этихад".



"Думаю, у него есть все качества, необходимые нападающему топ-уровня. Будучи нападающим, он мобилен, но в то же время обладает физической мощью и технично работает с мячом. Я могу представить его выступающим за нас".



"Он напоминает мне Левандовски, с которым мне довелось поиграть, хотя, возможно, и не дотягивает до его уровня. Но я думаю, у него большой потенциал".



"Сложно знать это наверняка, но я думаю, он смог бы заиграть в любой команде из топ-6", — сообщил Гюндоган ESPN.