"Брайтон" превратил свой стадион в центр тестирования на коронавирус

Брайтон "Брайтон" превратил свой стадион "Амекс Стэдиум" в крупнейший на южном побережье центр тестирования на коронавирус.

В эту паузу, вызванную пандемией коронавируса, клубы Премьер-Лиги стараются оказать посильную помощь нуждающимся и предоставляют свою инфраструктуру на нужды Национальной службы здравоохранения.

"Брайтон", у двоих игроков которого был выявлен COVID-19, тоже не остался в стороне. Теперь стадион "чаек" превратился в громадный медицинский центр, где можно сдать тест на COVID-19, даже не выходя из личного автомобиля.

Как гласит официальное заявление "Брайтона", на клубном стадионе будут трудиться более 50 медиков. Они смогут брать до 1,000 тестов ежедневно с последующим результатом в течение 48 часов.

Сдать тест на вирус, который унес жизни более 15 тыс. людей в Британии, можно как самостоятельно, так и при помощи медицинского персонала.


Метки Брайтон, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2020 20:00

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