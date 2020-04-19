"Брайтон" превратил свой стадион в центр тестирования на коронавирус

"Брайтон" превратил свой стадион "Амекс Стэдиум" в крупнейший на южном побережье центр тестирования на коронавирус.

В эту паузу, вызванную пандемией коронавируса, клубы Премьер-Лиги стараются оказать посильную помощь нуждающимся и предоставляют свою инфраструктуру на нужды Национальной службы здравоохранения.



"Брайтон", у двоих игроков которого был выявлен COVID-19, тоже не остался в стороне. Теперь стадион "чаек" превратился в громадный медицинский центр, где можно сдать тест на COVID-19, даже не выходя из личного автомобиля.



Как гласит официальное заявление "Брайтона", на клубном стадионе будут трудиться более 50 медиков. Они смогут брать до 1,000 тестов ежедневно с последующим результатом в течение 48 часов.



Сдать тест на вирус, который унес жизни более 15 тыс. людей в Британии, можно как самостоятельно, так и при помощи медицинского персонала.