Стам уговаривает Де Лигта остаться в "Ювентусе"

Маттейс Де Лигт Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам посоветовал своему соотечественнику Маттейсу Де Лигту отбросить мысли о переходе к "красным дьяволам" и остаться в "Ювентусе".

Блестяще проявив себя в "Аяксе" в прошлом сезоне, летом Де Лигт присоединился к "Ювентусу", где пока выглядит не слишком убедительно, особенно для своего ценника в 67 миллионов фунтов.

В прессе даже появились слухи, что Де Лигт может покинуть Турин после всего одного сезона и перейти в "Юнайтед", который проиграл борьбу "Ювентусу" за Маттейса в прошлом году, однако Стам считает, что это было бы неправильно.

"Его слегка критиковали, но ему нужно было понять, как адаптироваться к другому стилю футбола. Он все еще молод, и сейчас Маттейс в большом клубе, где давление гораздо выше, чем он привык".

"Кроме того, уровень соперников в Италии тоже гораздо выше, чем в Голландии".

"Ювентус" инвестировал огромную сумму в него, и некоторые даже говорили, что это слишком много. Но лично я считаю, что пока он довольно неплох. Набираясь опыта, он стал чувствовать себя увереннее. Ему просто нужно выучить итальянский, чтобы общаться со своими партнерами по команде".

"Думаю, Де Лигт должен остаться в "Юве" и провести там много лет, потому что единственный способ совершенствоваться — быть среди лучших и учиться справляться с давлением важных матчей Лиги Чемпионов и Серии А", — сообщил Стам TuttoJuve.


Метки Де Лигт, Манчестер Юнайтед, Стам, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2020 19:00

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