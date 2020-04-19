Стам уговаривает Де Лигта остаться в "Ювентусе"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам посоветовал своему соотечественнику Маттейсу Де Лигту отбросить мысли о переходе к "красным дьяволам" и остаться в "Ювентусе".

Блестяще проявив себя в "Аяксе" в прошлом сезоне, летом Де Лигт присоединился к "Ювентусу", где пока выглядит не слишком убедительно, особенно для своего ценника в 67 миллионов фунтов.



В прессе даже появились слухи, что Де Лигт может покинуть Турин после всего одного сезона и перейти в "Юнайтед", который проиграл борьбу "Ювентусу" за Маттейса в прошлом году, однако Стам считает, что это было бы неправильно.



"Его слегка критиковали, но ему нужно было понять, как адаптироваться к другому стилю футбола. Он все еще молод, и сейчас Маттейс в большом клубе, где давление гораздо выше, чем он привык".



"Кроме того, уровень соперников в Италии тоже гораздо выше, чем в Голландии".



"Ювентус" инвестировал огромную сумму в него, и некоторые даже говорили, что это слишком много. Но лично я считаю, что пока он довольно неплох. Набираясь опыта, он стал чувствовать себя увереннее. Ему просто нужно выучить итальянский, чтобы общаться со своими партнерами по команде".



"Думаю, Де Лигт должен остаться в "Юве" и провести там много лет, потому что единственный способ совершенствоваться — быть среди лучших и учиться справляться с давлением важных матчей Лиги Чемпионов и Серии А", — сообщил Стам TuttoJuve.