Вингер "Челси" Виллиан поделился своими опасениями насчет возобновления сезона.

На днях Виллиан уже рассказывал о своем страхе подхватить коронавирус. Развивая эту мысль, 31-летний бразилец считает, что даже игроки "Ливерпуля" не обрадуются возобновлению сезона, если это не будет безопасно.



"Футбол без фанатов — это не весело. Я слышал, что мы можем возобновить сезон без зрителей на стадионах. Если это необходимо и если это во благо, то мы должны так поступить".



"Даже игроки "Ливерпуля", если вы спросите их, скажут, что они волнуются насчет своего здоровья и здоровья своих семей, а не насчет титула".



"Когда я кладу свою голову на подушку, то в первую очередь думаю о всей этой ситуации. Я размышляю и благодарю Бога за то, что моя семья и я здоровы. Вы можете подумать, что я футболист, и я здоров, но этот вирус касается каждого, кем бы ты ни был".



"Деньги не могут купить тебе здоровье, и многие люди уже умерли от этой болезни".



"Я лишь могу пожелать каждому не болеть и попросить соблюдать рекомендации докторов и специалистов в области здравоохранения. Если мы будем это делать, то все уладится".



"Пока этого не произошло, мы должны заботиться о себе и о людях, которых мы любим. И это беспокоит меня больше всего".



"Люди говорят, что они останутся без работы, если будут сидеть дома. В этом плане я переживаю за Бразилию. Что будет с экономикой? Что будет с работой?"



"Но в то же время я считаю, что сейчас не время думать об этом — нужно думать о здоровье. Ничего кроме. Это самое важное. Если ты здоров, ты можешь работать. Если ты болен, ты ничего не можешь делать", — цитирует Виллиана Daily Mirror.