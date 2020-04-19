Руни назвал лучшего игрока всех времен

Уэйн Руни и Лионель Месси Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказал свое мнение о том, кто является лучшим футболистом всех времен, сравнив Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В свое время Руни довелось провести несколько сезонов с Роналду за "Юнайтед", выиграв ряд трофеев, включая Лигу Чемпионов.

Однако при определении лучшего футболиста всех времен Руни отдает предпочтение суперзвезде "Барселоны" Месси, считая Лионеля более разнообразным игроком, а не только бомбардиром, как Криштиану.

"Роналду не был так сосредоточен на голах, когда мы начинали играть вместе, но ты мог видеть, что стать лучшим игроком в мире — это все, чего он хочет".

"Он практиковался и практиковался, и это начало приносить плоды. Криштиану стал невероятным игроком, и они с Месси — двое, возможно, лучших игроков, что только видел футбол".

"Но несмотря на свою дружбу с Криштиану, я ставлю выше Месси — по той же причине, почему я обожал наблюдать за игрой Хави и Пола Скоулза: в игре Месси есть и другие вещи".

"Я говорил о хладнокровии, но я не могу вспомнить, когда бы Месси забил гол, нанеся удар со всей силы. Он просто заводит мяч в ворота, и это выглядит так легко".

"Роналду беспощаден в штрафной, он там убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьет. Просто с Месси есть впечатление, что он получает больше удовольствия".

"Эти двое совершенно изменили игру в плане показателей результативности, и я не думаю, что кому-нибудь удастся повторить их достижения когда-либо", — сообщил Руни The Times.


Метки Роналду Месси, Руни

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 19.04.2020 17:20 # yamateh
    Всем адекватным фанатам и футболистам давно понятно что Месси лучший в футболе

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  2. ezh28 19.04.2020 17:17 # ezh28
    Опять какая-то ёбань на фапле! Миха опять бухой

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