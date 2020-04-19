Руни назвал лучшего игрока всех времен

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказал свое мнение о том, кто является лучшим футболистом всех времен, сравнив Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В свое время Руни довелось провести несколько сезонов с Роналду за "Юнайтед", выиграв ряд трофеев, включая Лигу Чемпионов.



Однако при определении лучшего футболиста всех времен Руни отдает предпочтение суперзвезде "Барселоны" Месси, считая Лионеля более разнообразным игроком, а не только бомбардиром, как Криштиану.



"Роналду не был так сосредоточен на голах, когда мы начинали играть вместе, но ты мог видеть, что стать лучшим игроком в мире — это все, чего он хочет".



"Он практиковался и практиковался, и это начало приносить плоды. Криштиану стал невероятным игроком, и они с Месси — двое, возможно, лучших игроков, что только видел футбол".



"Но несмотря на свою дружбу с Криштиану, я ставлю выше Месси — по той же причине, почему я обожал наблюдать за игрой Хави и Пола Скоулза: в игре Месси есть и другие вещи".



"Я говорил о хладнокровии, но я не могу вспомнить, когда бы Месси забил гол, нанеся удар со всей силы. Он просто заводит мяч в ворота, и это выглядит так легко".



"Роналду беспощаден в штрафной, он там убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьет. Просто с Месси есть впечатление, что он получает больше удовольствия".



"Эти двое совершенно изменили игру в плане показателей результативности, и я не думаю, что кому-нибудь удастся повторить их достижения когда-либо", — сообщил Руни The Times.