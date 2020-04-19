"Ливерпуль" может купить очередного игрока "Саутгемптона"
"Ливерпуль" может снова обратиться к своему проверенному поставщику кадров в лице "Саутгемптона" ради полузащитника Джеймса Уорд-Проуза.
За последние годы "Ливерпуль" забрал немало игроков с "Сент-Мэри", включая Садио Мане, Адама Лаллану и Виргила Ван Дейка.
Последним трансферном такого плана стал Ван Дейк в январе 2018, однако Liverpool Echo утверждает, что в скором времени "красные" могут снова обратить свой взор на "Саутгемптон".
Внимание лидеров Премьер-Лиги привлекает Уорд-Проуз, который является ключевым игроком "святых" c 2012 года, когда он пробился в первую команду своего родного клуба.
25-летний Уорд-Проуз может стать идеальной заменой для 34-летнего Джеймса Милнера. Как и ветеран "Ливерпуля", лидер "Саутгемптона" может сыграть не только центрального полузащитника, но и крайнего защитника — правда, не левого а правого.
И хотя опорная зона является вотчиной для Уорд-Проуза, в этом сезоне Джеймс сыграл около 500 минут на правом фланге обороны за команду Ральфа Хазенхюттля, исповедующего похожий с Юргеном Клоппом футбол.
Также в Уорд-Проузе "красных" привлекает умение исполнять стандарты и английский паспорт, что важно для соблюдения лимита на доморощенных игроков, особенно в свете скорого расставания с Лалланой и, возможно, Милнером.
19.04.2020 16:00
Просмотров: 123
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: