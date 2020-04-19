"Барселона" надеется на возвращение Коутиньо в Премьер-Лигу
Переход полузащитника Филиппе Коутиньо в один из клубов Премьер-Лиги является "идеальным сценарием" для "Барселоны".
На днях главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен похвалил Коутиньо, намекнув на то, что Филиппе может получить второй шанс на "Ноу Камп" после возвращения из аренды в "Баварии".
Однако Goal стало известно от своих источников, что у боссов каталонского клуба другие планы насчет Коутиньо. "Барселона" по-прежнему планирует избавиться от 27-летнего бразильца.
В "Барселоне" считают, что в изменившемся экономическом климате только клубы Премьер-Лиги обладают достаточной мощью, чтобы позволить себе трансфер Коутиньо, учитывая стоимость Филиппе и его зарплату.
"Барселона" крайне заинтересована в расставании с экс-игроком "Ливерпуля", потому что нуждается в деньгах для приобретения Неймара из ПСЖ или Лаутаро Мартинеса из "Интера".
Добавим, что ранее в апреле и агент Коутиньо заявил, что его клиенту "понравилось бы вернуться" в Премьер-Лигу, так что переход Филиппе в клуб вроде "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Лестера" или "Эвертона" выглядит весьма вероятным.
19.04.2020 15:00
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Последние комментарии:
Барселоне и Неймара не стоит брать уже. Это пройденный этап для них. Такое возвращение - несбыточная сказка.
Возьмут кого помоложе. Гляди через n-время условный Мбаппе вдруг начнет подмигивать Барселоне.
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В нюкасл за 60
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путалона жри сама свои объедки
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Жизнь карантин, и все в нем Коутиньо
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