"Юнайтед" ищет "суперфаната" на зарплату в 100 тыс. фунтов в год

Фанаты Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" опубликовал вакансию для "суперфаната" с зарплатой в 100 тысяч фунтов в год.

Как сообщает Daily Mirror, "красные дьяволы" находятся в поисках нового руководителя отдела социальных медиа. Этот человек будет отвечать за ведение официальных аккаунтов клуба в твиттере и инстаграме с более чем 50 миллионами подписчиков.

В описании к вакансии говорится, что успешный соискатель должен быть "энергичным катализатором культурных изменений и человеком, который одержим данными, но в то же время ищет новые и интересные пути взаимодействовать с фанатами".

В своей работе этот человек будет помогать "игрокам и агентам игроков с контентом и стратегией", однако клуб подчеркивает, что отвечать за индивидуальные аккаунты игроков не придется.

"Это уникальная возможность для человека с аналитическим складом ума, организованного и креативного руководить социальными сетями одного из крупнейших мировых брендов", — добавляет "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 19.04.2020 14:18 # wengerrrro
    просто денежная помойка, платят деньги чтоб за их клуб болели, конченный мешок

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  2. gucman 19.04.2020 14:01 # gucman
    И кто захочет работать на середняк...

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