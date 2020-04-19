"Юнайтед" ищет "суперфаната" на зарплату в 100 тыс. фунтов в год

"Манчестер Юнайтед" опубликовал вакансию для "суперфаната" с зарплатой в 100 тысяч фунтов в год.

Как сообщает Daily Mirror, "красные дьяволы" находятся в поисках нового руководителя отдела социальных медиа. Этот человек будет отвечать за ведение официальных аккаунтов клуба в твиттере и инстаграме с более чем 50 миллионами подписчиков.



В описании к вакансии говорится, что успешный соискатель должен быть "энергичным катализатором культурных изменений и человеком, который одержим данными, но в то же время ищет новые и интересные пути взаимодействовать с фанатами".



В своей работе этот человек будет помогать "игрокам и агентам игроков с контентом и стратегией", однако клуб подчеркивает, что отвечать за индивидуальные аккаунты игроков не придется.



"Это уникальная возможность для человека с аналитическим складом ума, организованного и креативного руководить социальными сетями одного из крупнейших мировых брендов", — добавляет "Юнайтед".