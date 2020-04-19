"Юнайтед" ищет "суперфаната" на зарплату в 100 тыс. фунтов в год
"Манчестер Юнайтед" опубликовал вакансию для "суперфаната" с зарплатой в 100 тысяч фунтов в год.
Как сообщает Daily Mirror, "красные дьяволы" находятся в поисках нового руководителя отдела социальных медиа. Этот человек будет отвечать за ведение официальных аккаунтов клуба в твиттере и инстаграме с более чем 50 миллионами подписчиков.
В описании к вакансии говорится, что успешный соискатель должен быть "энергичным катализатором культурных изменений и человеком, который одержим данными, но в то же время ищет новые и интересные пути взаимодействовать с фанатами".
В своей работе этот человек будет помогать "игрокам и агентам игроков с контентом и стратегией", однако клуб подчеркивает, что отвечать за индивидуальные аккаунты игроков не придется.
"Это уникальная возможность для человека с аналитическим складом ума, организованного и креативного руководить социальными сетями одного из крупнейших мировых брендов", — добавляет "Юнайтед".
19.04.2020 14:00
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просто денежная помойка, платят деньги чтоб за их клуб болели, конченный мешок
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И кто захочет работать на середняк...
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