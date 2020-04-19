Руни: "Я никогда не был прирожденным бомбардиром"

Уэйн Руни Ветеран "Дерби" Уэйн Руни заявил, что никогда не считал себя прирожденным бомбардиром.

Как известно, 34-летний Руни является лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен, забив 253 и 53 гола, соответственно.

Руни играл на позиции форварда, пока на поздней стадии своей карьеры не опустился чуть глубже, однако Уэйн никогда не чувствовал, что забивать голы — это его призвание.

"Я буду честен — и это может удивить вас, — но я никогда не был прирожденным бомбардиром".

"Я никогда не был Гари Линекером или Руудом Ван Нистелроем. Я никогда не рассматривал себя таким образом".

"Я удерживаю рекорды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, и я очень горжусь этим. Тем не менее, все равно есть девятые номера лучше, чем я".

"Как я установил эти рекорды, раз не был прирожденным бомбардиром? Время. Я играл за "Юнайтед" 13 лет и 15 лет за сборную Англии. У меня было время, чтобы побить рекорды. И оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что должен был забить больше", — сообщил Руни The Times.


Метки Дерби, Манчестер Юнайтед, Руни, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2020 13:00

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  1. trent 19.04.2020 14:19 # trent
    Супер финишером, истинным профессионалом и классным атлетом никогда не был, но звериного таланта, настроя и самоотдачи оказалось достаточно для того, чтобы быть лучшим в Англии.

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  2. kagawa 19.04.2020 13:36 # kagawa
    Забивал реально мало, ибо очень косой. Пару-тройку сезонов могу только вспомнить, где у него реально шли голы.
    В остальном - у него постоянно были голевые засухи и каждый гол был как праздник.

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  3. muaxaxaxa 19.04.2020 13:22 # muaxaxaxa
    Лучший игрок МЮ за последние два десятилетия.

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  4. dark-lord 19.04.2020 13:09 # dark-lord
    Уэйн, ну будем честны, за МЮ ты круто колошматил, и не только количественно, но и качественно и эффектно!!! А за сборную Англии да... мог бы забивать поболее/поважнее мячи.

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