Руни: "Я никогда не был прирожденным бомбардиром"

Ветеран "Дерби" Уэйн Руни заявил, что никогда не считал себя прирожденным бомбардиром.

Как известно, 34-летний Руни является лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен, забив 253 и 53 гола, соответственно.



Руни играл на позиции форварда, пока на поздней стадии своей карьеры не опустился чуть глубже, однако Уэйн никогда не чувствовал, что забивать голы — это его призвание.



"Я буду честен — и это может удивить вас, — но я никогда не был прирожденным бомбардиром".



"Я никогда не был Гари Линекером или Руудом Ван Нистелроем. Я никогда не рассматривал себя таким образом".



"Я удерживаю рекорды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, и я очень горжусь этим. Тем не менее, все равно есть девятые номера лучше, чем я".



"Как я установил эти рекорды, раз не был прирожденным бомбардиром? Время. Я играл за "Юнайтед" 13 лет и 15 лет за сборную Англии. У меня было время, чтобы побить рекорды. И оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что должен был забить больше", — сообщил Руни The Times.