Руни: "Я никогда не был прирожденным бомбардиром"
Ветеран "Дерби" Уэйн Руни заявил, что никогда не считал себя прирожденным бомбардиром.
Как известно, 34-летний Руни является лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен, забив 253 и 53 гола, соответственно.
Руни играл на позиции форварда, пока на поздней стадии своей карьеры не опустился чуть глубже, однако Уэйн никогда не чувствовал, что забивать голы — это его призвание.
"Я буду честен — и это может удивить вас, — но я никогда не был прирожденным бомбардиром".
"Я никогда не был Гари Линекером или Руудом Ван Нистелроем. Я никогда не рассматривал себя таким образом".
"Я удерживаю рекорды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, и я очень горжусь этим. Тем не менее, все равно есть девятые номера лучше, чем я".
"Как я установил эти рекорды, раз не был прирожденным бомбардиром? Время. Я играл за "Юнайтед" 13 лет и 15 лет за сборную Англии. У меня было время, чтобы побить рекорды. И оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что должен был забить больше", — сообщил Руни The Times.
19.04.2020 13:00
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Супер финишером, истинным профессионалом и классным атлетом никогда не был, но звериного таланта, настроя и самоотдачи оказалось достаточно для того, чтобы быть лучшим в Англии.
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Забивал реально мало, ибо очень косой. Пару-тройку сезонов могу только вспомнить, где у него реально шли голы.
В остальном - у него постоянно были голевые засухи и каждый гол был как праздник.
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Лучший игрок МЮ за последние два десятилетия.
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Уэйн, ну будем честны, за МЮ ты круто колошматил, и не только количественно, но и качественно и эффектно!!! А за сборную Англии да... мог бы забивать поболее/поважнее мячи.
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