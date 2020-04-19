"Челси" хочет купить Луку Вальдшмидта
"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Фрайбурга" Луки Вальдшмидта.
Вальдшмидт обратил на себя внимание широкой аудитории прошлым летом, когда на молодежном Чемпионате Европы в Италии забил семь голов всего в четырех матчах за сборную Германии U-21.
Именно тогда глаз на Вальдшмидта и положил Фрэнк Лэмпард. Главный тренер "синих" внимательно отслеживал прогресс Луки с течением сезона и теперь готов начать переговоры со "Фрайбургом" об условиях трансфера, утверждает The Sun.
Вообще, Лэмпард хочет приобрести сразу двух нападающих грядущим летом, планируя избавиться от Мичи Батшуайи и ожидая, что Оливье Жиру покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.
Добавим, что Вальдшмидта нередко сравнивают с его великим соотечественником Гердом Мюллером. Трансфер 23-летнего немца, забившего пять голов при девяти выходах в старте в этом сезоне Бундеслиги, оценивается в 20 миллионов фунтов.
19.04.2020 12:00
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