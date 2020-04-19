Лукаку не планирует возвращаться в Премьер-Лигу

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что у него нет планов по возвращению в Премьер-Лигу.

Отыграв два сезона за "Манчестер Юнайтед", прошлым летом Лукаку перебрался на "Сан-Сиро" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов и пока чувствует себя отлично в Серии А, где забил уже 17 голов.



До "Юнайтед" Ромелу также довелось поиграть за "Эвертон", "Вест Бромвич" и совсем немного "Челси". Однако 26-летний нападающий сборной Бельгии считает английский этап своей карьеры оконченным.



"Сыграю ли я когда-нибудь снова в Премьер-Лиге, и вернусь ли я в "Эвертон"? Я не думаю, но я по-настоящему наслаждался своим временем в "Эвертоне", — сообщил Лукаку в твиттере.