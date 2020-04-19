Давид Сильва задумывается о тренерской работе

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва признался, что задумывается о тренерской работе.

После окончания этого сезона Сильва покинет "Сити" — об этом было объявлено еще в прошлом году. 34-летний испанец пока не собирается завершать игровую карьеру, но уже имеет представление, чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь.



"Не сразу, но с течением времени тренерская работа становится все интереснее для меня. Возможно, когда я закончу играть, я почувствую, что хочу стать тренером. Пока я не знаю — я все еще надеюсь отыграть несколько лет", — сообщил CityTV.



Также Давид допустил свое возвращение на "Этихад" в качестве тренера.



"Да, возможно. Время покажет", — добавил Сильва.