Блум: "Если сезон не доиграть, никто не должен вылетать"

Владелец "Брайтона" Тони Блум заявил, что Премьер-Лига может отдать титул "Ливерпулю", но никто из команд не должен вылетать, если этот сезон полностью сыграть не удастся.

Напомним, пандемия коронавируса остановила этот сезон, когда "Ливерпуль" оторвался на 25 очков от ближайшего преследователя. "Красные" нуждаются всего в двух победах, чтобы гарантировать себе титул.



Гораздо запутаннее ситуация внизу таблицы, где у команд даже разное количество сыгранных матчей. Например, "Брайтон" находится всего в двух очках над зоной вылета.



Поскольку дата возобновления сезона не определена, по-прежнему слышны призывы признать текущую таблицу в качестве окончательной или расположить команды по среднему количеству очков за матч. Однако Блум против этого.



"Я не представляю себе ситуацию, при которой, если сезон не будет доигран, команды вылетят из Премьер-Лиги после расчета среднего количества очков за матч".



"Я просто не думаю, что это будет справедливо, когда вы не дадите команде сыграть весь сезон, и она вылетит из-за того, что ей не хватило 0.2 балла. При такой системе не учитывается сила соперников, против которых команда не сыграла".



"Вы можете определить таким образом обладателя титула — "Ливерпуль" его определенно заслуживает, — вы можете использовать эту систему для распределения путевок в еврокубки, но я не представляю, как кто-либо проголосует за эту систему для определения вылетающих команд. 70 процентов здесь не наберется. Я не представляю себе этого", — цитирует Блума Sky Sports.