Опасаясь за будущее двух своих основных нападающих, "Арсенал" сделал запрос насчет Родриго Морено из "Валенсии".

В данный момент капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту и не хочет подписывать новый, что делает его продажу грядущим летом очень вероятной.



Под большим вопросом находится и будущее Александра Лакасетта. Переговоры с партнером Обамеянга по нападению насчет продления сотрудничества тоже находятся в тупике.



В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден задумываться о приглашении нападающего в ближайшее трансферное окно, и внимание "канониров" привлек Родриго.



Контракт Родриго с "Валенсией" подразумевает отступные в 110 миллионов фунтов, однако "летучие мыши" находятся в крайне затруднительном финансовом положении и готовы довольствоваться компенсацией в 45-50 млн. фунтов плюс бонусы.



Как и Обамеянг, Родриго способен играть не только форварда, но и крайнего нападающего. В этом сезоне 29-летний испанец бразильского происхождения забил шесть голов и отдал девять результативных передач за "Валенсию" с учетом всех соревнований.