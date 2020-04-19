"Арсенал" сделал запрос насчет Родриго
Опасаясь за будущее двух своих основных нападающих, "Арсенал" сделал запрос насчет Родриго Морено из "Валенсии".
В данный момент капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту и не хочет подписывать новый, что делает его продажу грядущим летом очень вероятной.
Под большим вопросом находится и будущее Александра Лакасетта. Переговоры с партнером Обамеянга по нападению насчет продления сотрудничества тоже находятся в тупике.
В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден задумываться о приглашении нападающего в ближайшее трансферное окно, и внимание "канониров" привлек Родриго.
Контракт Родриго с "Валенсией" подразумевает отступные в 110 миллионов фунтов, однако "летучие мыши" находятся в крайне затруднительном финансовом положении и готовы довольствоваться компенсацией в 45-50 млн. фунтов плюс бонусы.
Как и Обамеянг, Родриго способен играть не только форварда, но и крайнего нападающего. В этом сезоне 29-летний испанец бразильского происхождения забил шесть голов и отдал девять результативных передач за "Валенсию" с учетом всех соревнований.
19.04.2020 08:00
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