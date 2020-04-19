Клубы Премьер-Лиги задумываются об искусственном шуме на пустых стадионах

Готовясь к возобновлению сезона без зрителей, клубы Премьер-Лиги задумались о создании искусственного шума на стадионах.

В минувшую пятницу 20 клубов высшего английского дивизиона продолжили диалог о возобновлении сезона 2019/20, предварительно договорившись вернуться на тренировочные базы в мае и начать играть матчи в июне.



Даже если британское правительство ослабит некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и позволит Премьер-Лиге возобновить сезон, некоторые запреты — вроде массового скопления людей — будут действовать месяцы.



В данный момент нет почти никаких сомнений, что оставшиеся матчи сезона Премьер-Лиги пройдут без зрителей, и клубы уже начали к этому готовиться, обдумывая, как им предотвратить унылую атмосферу пустых трибун.



"Внутри клуба мы уже начали думать о том, как нам приукрасить пустой стадион".



"Может ли стадион выглядеть лучше, чем пустые синие сидения? Можем ли мы включить искусственный шум на стадионе? Хотят ли этого сидящие дома болельщики и бродкастеры?"



"Лично я бы предпочел закрыть сидения. Мы могли бы использовать это пространство в благих целях — например, чтобы отблагодарить медиков".



"Все мы очень быстро адаптируемся к обстоятельствам, и в этом настоящий триумф для человечества, поэтому я полагаю, мы привыкнем и играть без зрителей".



"Это будет странно, и футбол будет не совсем таким, каким мы знаем его, но если это единственный способ, мы должны подчиниться", — сообщил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер The Times.