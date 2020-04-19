"Реал" не будет бороться за Кейна

"Реал" принял решение не вступать в борьбу за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Во время этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, 27-летний Кейн сделал большой намек на свою готовность покинуть лондонский клуб, чтобы, наконец, выиграть первый трофей в своей карьере.



Продолжая выплачивать кредит за свой новый стадион, обошедшийся в 1 миллиард фунтов, "Тоттенхэм" как никто другой в Премьер-Лиге ощущает влияние грянувшего кризиса, и в этой ситуации продажа Кейна как самого дорогостоящего игрока команды не может исключаться.



В числе клубов, которые хотят и могут позволить себе оцениваемого в 200 млн. фунтов Кейна, значатся только "Реал" и "Манчестер Юнайтед", однако Daily Mail утверждает, что грядущим летом у "красных дьяволов" не будет конкуренции в борьбе за Харри.



Ла Лига и Испания в целом сильно пострадали от пандемии коронавируса, и на "Сантьяго Бернабеу" было принято решение, что грядущим летом их клуб обойдется без больших приобретений — "Реал" и так был вынужден уговаривать своих игроков на 10-процентное понижение зарплаты.



"Реал" по-прежнему заинтересован в приглашении бомбардира, но теперь отложит эту задачу на 12 месяцев, а своим приоритетом на то время, как ожидается, изберет Килиана Мбаппе.