Майкл Эдвардс: человек за кулисами "Ливерпуля"

Когда вы думаете об основах успеха "Ливерпуля" в последние годы, на ум сразу приходит несколько имен. Юрген Клопп, Мохамед Салах, Виргил Ван Дейк и Садио Мане, вероятно, будут первыми. Придется вспомнить еще многих, прежде чем дойдет до имени человека, чье влияние, вероятно, не уступает ни одному из них.

Майкл Эдвардс, спортивный директор клуба, незаметен настолько, насколько это вообще возможно. Это, как и все, что он делает на своей должности, продумано. Эдвардс выполняет работу. Он здесь для того, чтобы прославлять клуб, а не себя.



В последние годы многие предполагали, что причина его незаметности в том, что он не разбирается в футболе. Но это абсолютно не соответствует реальности. Эдвардс и компания просто хотят, чтобы их работа оставалась тайной.



О нем известно так мало, что у Эдвардса даже нет страницы на Википедии. Вбейте его имя в поиске Google, и первый, кого вы найдете: 39-летний защитник, бывший игрок "Халла", "Гримсби" и "Карлайла", у которого сейчас нет клуба.



Перед вами же история того Майкла Эдвардса, чьи появления на публике случаются еще реже, чем трансферные промахи.



Ранняя карьера



Он родился в Саутгемптоне — городе, с которым "Ливерпуль" связывает немало трансферных сделок. В мерсисайдском клубе Эдвардс появился в 2011 году, и с тех пор его репутация только крепла.



Следует вернуться назад, чтобы лучше понять причины его успешности.



Эдвардса мало кто знает, но он играл правым защитником на профессиональном уровне и даже был в резерве клуба Лиги Один "Питерборо Юнайтед". "Любимчик учителей", — так Эдвардса охарактеризовал один из бывших партнеров в недавнем интервью. Застенчивый, но с острым чувством юмора.



"Питерборо" его отпустил, после чего Майкл пошел в образование и преподавал информатику в местной старшей школе. Но его отсутствие в футболе было непродолжительным.



В 2003 году он вернулся в игру. В "Портсмуте" Эдвардс стал аналитиком, изучающим тактику будущих соперников и оценивающим потенциальных новичков. В клуб его направили представили ProZone — компании, которая будет иметь огромное влияние на английский футбол в последующее десятилетие или около того.



ProZone была создана в 1998 году с целью предоставлять спортивным клубам данные высокого уровня, которые будут давать им преимущество в подготовке. Они были одной из первых (если не первой) компаний, которые стали использовать системы слежения на игроках для оценки их движений и физической подготовки. Теперь это одна из ключевых вещей в футболе на всех уровнях.



Изначально люди осторожно принимали эти технологии, но ProZone — и лично Эдвардс — были в числе пионеров, менявших футбольную культуру.



Футбол — это наука. Выпускник Университета Шеффилда знал об этом и помог ввести в обиход полезные данные для достижения лучших результатов.



Применяя науку



Время Эдвардса в "Порсмуте" — период, когда он изучил свою нынешнюю профессию. Он также работал с игроками, имеющими связь с "Ливерпулем": Дэвидом Джейсом и Питером Краучем. Важно то, что он не был статистическим "гиком", который заходил в раздевалку и рассказывал футболистам о том, как плохо они сыграли в предыдущий уикенд.



Как бывший футболист, Эдвардс понимал юмор и дух товарищества, являющиеся частью любой спортивной команды. И потому его уважали.



Похоже, та же история у него и в "Ливерпуле".



В 2018 году Эдвардс бежал в манчестерском полумарофоне, чтобы собрать средства для изучения рака простаты. Юрген Клопп пожертвовал 4 тысячи фунтов, взносы также сделали Джордан Хендерсон и Адам Лаллана. Он заслужил их уважение так же, как он заслужил уважение игроков "Портсмта" почти 20 лет назад.



Команда с юга Англии финишировал восьмой и девятой в Премьер-Лиге и выиграла Кубок Англии в 2008. Имя Эдвардса применительно к тем успехам не упоминалось, хотя могло бы — и футболисты об этом знали.



Эдвардса описывают, как одержимого своей профессией человека. Этакого Пепа Гвардиолу закулисья, который никогда не выключается, замечает каждую мелочь и обладает огромным трудолюбием.



В 2008 он последовал в "Тоттенхэмом" за Харри Рэднаппом, который и добивался упомянутых результатов в "Портсмуте". И сыграл свою роль в первом за 20 лет финише в первой четверке клуба с "Уайт Харт Лэйн".



Совпадение? Маловероятно.



Годы на "Энфилде"



Когда Эдвардс перебрался в "Ливерпуль" в 2011, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви был огорчен тем, что тот, кого он ценил так высоко, покинул клуб.



Но Эдвардса пригласил Дамьен Комолли. Новый директор "красных" по развитию взял Майкла внедрять в дело методы "Moneyball" под началом Fenway Sports Group и в компании директора по исследованиям Иана Грэма.



Многие трансферы Комолли можно по праву критиковать (возьмем, к примеру, Энди Кэрролла), но с Эдвардсом он, как оказалось, не прогадал.



Изначально Майкл занимал должность главы аналитического штаба — с ноября 2011 по по май 2013. Затем (с июня 2013 по июль 2015) он был директором по техническим вопросам, техническим директором до ноября 2016, а затем стал спортивным директором. Должность, которую он занимает и сейчас.



Известно о том, что Брендан Роджерс презирал идею "трансферного комитета", но Эдвардс придерживается этого подхода, который приносит результат с Юргеном Клоппом.



Стоит признать, что у Эдвардса в первое время действительно были трудности, а их отношения с Роджерсом, как сообщалось, были напряженными.



Кристиан Бентеке, Яго Аспас и Луис Альберто — только некоторые из провалившихся игроков, подписанных в период Эдвардса в "Ливерпуль". Но карьера двух последних после ухода из клуба показывает, что, возможно, Майкл в чем-то был прав, обратив на них внимание.



Человек чисел, который знает футбол изнутри, Эдвардс очень смел и решителен. Клопп и те, кто работают с ним в "Ливерпуле", любят прямоту Майкла.



Когда Салах переходил в "Ливерпуль", Клопп не был до конца уверен. Эдвардс настоял на том, что тот является правильным подписанием, тренер доверился суждению коллеги и отказался от идеи купить Юлиана Брандта.



Насколько же были правы Клопп и Эдвардс. И, какими могли быть результаты, если бы они приняли другое решение.



И дело не только в трансферах.



Получение максимальной выгоды от продаж — тоже в числе его достижений. Доминик Соланке и Мамаду Сако — пример тех, кто был продан за хорошую цену. Не исключено, что за ними летом последуют и другие игроки, как Харри Уилсон и Марко Груич.



Его кабинет расположен напротив кабинета Юргена Клоппа в Мелвуде. 40-летний Эдвардс — один из самых влиятельных людей в клубе. Он ответственен за подписание таких игроков, как Салах, Мане и Фирмино. В то время, когда другие ими не интересовались.



Эдвардсу вряд ли поставят статую на "Энфилде", но не исключено, что он ее заслуживает.



Иван Громиков, используя материалы Liverpool Echo, специально для FAPL.ru