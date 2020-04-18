Мэддисон: "Я очень, очень счастлив в "Лестере"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон дал понять, что будет счастлив остаться на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.
Согласно слухам, оцениваемый в 80 миллионов фунтов Мэддисон входит в список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.
Также поговаривают, что "красные дьяволы" рассматривают в качестве более доступной альтернативы Джеймсу капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша.
Если из этого ничего не выйдет, и Мэддисон останется в "Лестере", то 23-летний англичанин ничуть не расстроится.
"Если оглянуться на четыре года назад, то я выступал за "Абердин" на правах аренды из "Норвича", а теперь я играют в Премьер-Лиге каждую неделю, и это все, чего я всегда желал".
"Такая пауза, как сейчас, дает тебе возможность поразмышлять о своем пути, и я горжусь тем, что достиг этого уровня".
"Это не самая приятная ситуация, но зато у тебя есть время для размышлений, тогда как обычно ты можешь думать только о следующем матче. Ты думаешь, где вы можете набрать свои следующие очки".
"Эти два года пронеслись стремительно, и я наслаждался каждой их секундой. "Лестер" — мой дом. Я уже практически ощущаю себя элементом мебели, и я обожаю быть здесь".
"Я люблю этих парней, я люблю этих фанатов, у нас отличный тренер, и я очень, очень счастлив", — сообщил Мэддисон LCFC TV.
18.04.2020 23:00
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В ЛС и останется вероятнее всего
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