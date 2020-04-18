Мэддисон: "Я очень, очень счастлив в "Лестере"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон дал понять, что будет счастлив остаться на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.

Согласно слухам, оцениваемый в 80 миллионов фунтов Мэддисон входит в список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.



Также поговаривают, что "красные дьяволы" рассматривают в качестве более доступной альтернативы Джеймсу капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша.



Если из этого ничего не выйдет, и Мэддисон останется в "Лестере", то 23-летний англичанин ничуть не расстроится.



"Если оглянуться на четыре года назад, то я выступал за "Абердин" на правах аренды из "Норвича", а теперь я играют в Премьер-Лиге каждую неделю, и это все, чего я всегда желал".



"Такая пауза, как сейчас, дает тебе возможность поразмышлять о своем пути, и я горжусь тем, что достиг этого уровня".



"Это не самая приятная ситуация, но зато у тебя есть время для размышлений, тогда как обычно ты можешь думать только о следующем матче. Ты думаешь, где вы можете набрать свои следующие очки".



"Эти два года пронеслись стремительно, и я наслаждался каждой их секундой. "Лестер" — мой дом. Я уже практически ощущаю себя элементом мебели, и я обожаю быть здесь".



"Я люблю этих парней, я люблю этих фанатов, у нас отличный тренер, и я очень, очень счастлив", — сообщил Мэддисон LCFC TV.