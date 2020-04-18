Бербатов предупредил Обамеянга насчет "Барселоны" и "Реала"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов предупредил капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга насчет возможного перехода в "Барселону" и "Реал".

Согласно слухам, Обамеянг всерьез помышляет об уходе из "Арсенал", с которым у него остается один год по контракту.



30-летнего габонца сватают в испанские гранды, однако Бербатов предупреждает, что Пьер-Эмерик может лишиться многих приятных вещей, если погонится за трофеями.



"Барселона" и "Реал" — фавориты в борьбе за него, и это может вскружить тебе голову, когда ты игрок".



"Обамеянг должен хорошенько взвесить имеющиеся у него варианты, чтобы понять, пойдет ли это ему на пользу и будет ли он счастлив в такого рода командах".



И "Барселона", и "Реал" могут показаться ему хорошими вариантами, потому что это две лучших команды в мире, но ты должен посмотреть на их составы, где есть Месси, Суарес, Гризманн, Дембеле, Фати, Бензема, Бэйл, Азар".



"Много ли Обамеянг будет играть в этих двух командах? Он не становится моложе, и ему нужно находиться в клубе, где он будет играть, а в "Арсенале" он капитан. Однако самый важный фактор — возможность выигрывать трофеи".



"Вы должны спросить Обамеянга, счастлив ли он в "Арсенале", а если нет, то я могу это понять".



"В футбол играют, чтобы выигрывать трофеи, и все мы знаем, что "Арсенал" — это команда, которая играет в привлекательны й футбол, но очень часто в конце они остаются с пустыми руками. Это не может не расстраивать тебя как игрока".



"Однако порой стиль игры команды тоже имеет значение. Обамеянг — нападающий, поэтому ему важно забивать голы. Также важно, как он играет и как чувствует себя в команде. Только он сам может рассказать об этом".



"Его образ жизни, стиль их футбола, его партнеры по команде, возможность для семьи жить в Лондоне — это вещи, которые могут убедить его остаться".



"Замечательно быть футболистом из Лондона, особенно когда ты играешь за такую большую команду, как "Арсенал". Трофеи — единственное, чего ему не хватает", — сообщил Бербатов Betfair.