"Боруссия" предложит Санчо новый контракт

Дортмундская "Боруссия" предпримет попытку предотвратить переход Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед", предложив своему вингеру новый роскошный контракт.

Санчо совершенно сенсационным образом проводит второй сезон подряд, что не оставили без внимания гранды Премьер-Лиги. Джейдона сватают в "Ливерпуль", "Челси", но в первую очередь — в "Юнайтед".



"Юнайтед" не только хочет, но и может позволить себе покупку 20-летнего англичанина, оцениваемого в 100 миллионов фунтов, однако в Дортмунде еще не смирились с уходом своей звезды.



Как сообщает Bild, "Боруссия" готовит щедрую награду для Санчо, если тот отвергнет интерес других клубов и останется в Дортмунде.



Этой наградой станет новый контракт, по которому зарплата Санчо взлетит с нынешних 6 до 10 млн. евро (с 5.2 до 8.7 млн. фунтов). Джейдон стал бы вторым самым высокооплачиваемым игроком своей команды после капитана Марко Ройса, который ежегодно зарабатывает чуть менее 11 млн. евро (9.6 млн. фунтов).



Отметим, свой нынешний контракт, рассчитанный до 2022 года, Санчо заключил лишь прошлым летом. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, добавляет "Боруссии" уверенности насчет сохранения Джейдона еще минимум на 12 месяцев.