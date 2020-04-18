Фернандиньо назвал Косту своим самым сложным оппонентом

Ветеран "Манчестер Сити" Фернандиньо назвал бывшего нападающего "Челси" Диего Косту самым сложным оппонентом, которому он только противостоял на футбольном поле.

Выступая за "Челси" на протяжении трех сезонов, Коста провел немало матчей против Фернандиньо и "Сити", но особенно вспоминается поединок Премьер-Лиги в августе 2015.



Тогда Коста разбил голову в столкновении с Фернандиньо, после чего всячески провоцировал и оскорблял своего обидчика, даже в подтрибунном тоннеле в перерыве. Диего был убежден, что игрок сборной Бразилии умышленно ударил его локтем.



"Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Килиан Мбаппе — все они были сложными оппонентами. Они так хороши и создают много проблем защитникам".



"Но лично для меня самым сложным оппонентом, которому я когда-либо противостоял, был Диего Коста во времена выступлений за "Челси". Он был в хорошей форме. Надеюсь, я еще смогу сыграть против него", — цитирует Фернандиньо Daily Mail.