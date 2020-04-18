"Ливерпуль" не обращался к "РБ Лейпциг" насчет Вернера

Президент "РБ Лейпциг" Оливер Минтцлафф заявил, что ни "Ливерпуль", ни "Бавария" не обращались к его клубу насчет приобретения нападающего Тимо Вернера.

Забив 27 голов в 36 матчах этого сезона, Вернер стал желанной целью для множества европейских грандов. Уровень интереса к Тимо только повышает тот факт, что трансфер 24-летнего немца может быть выкуплен за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов.



Фаворитом в борьбе за Вернера принято считать "Ливерпуль", однако в Лейпциге об этом ничего не знают и все еще надеются сохранить Тимо.



"Ни Юрген Клопп, ни (председатель правления "Баварии") Карл-Хайнц Румменигге не выходили на контакт со мной".



"Мы рады, что смогли продлить его контракт до 2023 года. Он очень сильно провел первую половину этого сезона".



"Мы также верим, что наш клуб является хорошим местом для дальнейшего развития Тимо Вернера как игрока сборной Германии", — сообщил Минтцлафф General-Anzeiger.