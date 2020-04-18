Варди едва не перешел в "Арсенал" в 2016 году
Бывший директор "Арсенала" по согласованию трансферов Дик Лоу рассказал, как в 2016 году "канониры" едва не приобрели нападающего "Лестера" Джейми Варди.
Сенсационным образом выиграв с "лисами" Премьер-Лигу в сезоне 2015/16 и попутно забив 24 гола, Варди попал на радар к Арсену Венгеру, тогда занимавшему пост главного тренера "Арсенала".
Сделка была полностью согласована, и Варди лишь оставалось поставить свою подпись под контрактом, но именно на этом этапе и возникла проблема — игрок передумал.
"Сделка с "Лестером" была согласована, сделка с игроком была согласованы".
"Он приехал к нам со своей женой Ребекой и сел на диван напротив Арсена... И пошел на попятную".
"Он позвонил мне по пути назад в Лестер и сказал, что хочет подумать до завтра. Когда это происходит, ты понимаешь, что дела плохи", — сообщил Лоу The Athletic.
18.04.2020 18:00
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Последние комментарии:
увидел оргию игроков арсенала и конечно передумал
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Неудивительно. Венгер давно уже ополоумел к тому времени, Варди сразу это понял и вовремя спрыгнул, чтоб не похоронить карьеру.
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