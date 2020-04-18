Варди едва не перешел в "Арсенал" в 2016 году

Джейми Варди Бывший директор "Арсенала" по согласованию трансферов Дик Лоу рассказал, как в 2016 году "канониры" едва не приобрели нападающего "Лестера" Джейми Варди.

Сенсационным образом выиграв с "лисами" Премьер-Лигу в сезоне 2015/16 и попутно забив 24 гола, Варди попал на радар к Арсену Венгеру, тогда занимавшему пост главного тренера "Арсенала".

Сделка была полностью согласована, и Варди лишь оставалось поставить свою подпись под контрактом, но именно на этом этапе и возникла проблема — игрок передумал.

"Сделка с "Лестером" была согласована, сделка с игроком была согласованы".

"Он приехал к нам со своей женой Ребекой и сел на диван напротив Арсена... И пошел на попятную".

"Он позвонил мне по пути назад в Лестер и сказал, что хочет подумать до завтра. Когда это происходит, ты понимаешь, что дела плохи", — сообщил Лоу The Athletic.


Метки Арсенал, Варди, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2020 18:00

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  1. januzaj00 18.04.2020 18:49 # januzaj00
    увидел оргию игроков арсенала и конечно передумал

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  2. dark-lord 18.04.2020 18:11 # dark-lord
    Неудивительно. Венгер давно уже ополоумел к тому времени, Варди сразу это понял и вовремя спрыгнул, чтоб не похоронить карьеру.

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