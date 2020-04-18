Пабло Мари хочет остаться в "Арсенале"

Защитник Пабло Мари заявил, что надеется остаться в "Арсенале" после завершения своей аренды.

Спустя четыре месяца после своего дебюта за "Фламенго" в июле, Мари стал первым испанцем, выигравшим Кубок Либертадорес.



Своей игрой за бразильскую команду Мари и заинтересовал своего соотечественника Микеля Артету, который арендовал его на вторую половину сезона.



Пабло дебютировал в Премьер-Лиге за "Арсенал" в последнем для "канониров" матче перед остановкой сезона — против "Вест Хэма" в марте, — однако этого оказалось достаточно, чтобы защитник захотел остаться.



"Мы хорошо сыграли тот матч. Я должен многому научиться, но, думаю, я могу быть очень полезен "Арсеналу".



"Надеюсь, мы с клубом хорошо завершим сезон и сможем договориться о постоянном трансфере. Время покажет, потому что в данный момент все сложно из-за этого вируса".



"Пока что Артета очень хорош. Я очень рад работать с ним. Он помог мне со слабыми местами и помог развить мои сильные стороны. Надеюсь, я смогу поработать с ним несколько лет", — сообщил Мари Sky Sports.



Добавим, что "Арсеналу" принадлежит опция выкупа Мари за заранее оговоренную сумму.