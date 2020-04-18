Алиссон восстановился после травмы бедра

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон приступил к тренировкам в домашних условиях после травмы бедра.

Напомним, Алиссон пропустил три последних матча "красных" перед вынужденной остановкой сезона из-за пандемии коронавируса, получив свое повреждение на тренировке перед поединком Кубка Англии против "Челси".



Помимо того кубкового матча, который завершился поражением "Ливерпуля" со счетом 2:0, Алиссон также не играл с "Борнмутом" в Премьер-Лиге и с "Атлетико" в Лиге Чемпионов.



Во время этой паузы первый номер сборной Бразилии проходил программу реабилитации под наблюдением физиотерапевтов и медиков мерсисайдского клуба.



Однако сейчас, сообщает Sky Sports, Алиссон уже полностью здоров. Перед голкипером были сняты все ограничения, и теперь он может приступить к работе над своей физической формой.