Брэйди перечислила проблемы, которые стоят перед клубами Премьер-Лиги

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди заявила, что клубы Премьер-Лиги должны найти ответы на множество вопросов для возобновления сезона.

После состоявшейся накануне видеоконференции 20 клубов высшего английского дивизиона стало известно, что сезон 2019/20 может быть возобновлен на неделе, стартующей 8 июня.



Однако перед этим клубам нужно разобраться, как они вернутся к тренировкам, как будут тестировать игроков и персонал на коронавирус, как поступать с травмированными.



"Игроки в состоянии поддерживать свою физическую форму на определенном уровне в домашних условиях. Но если затем правила социального дистанцирования останутся в силе, то физический контакт во время тренировок не будет разрешен, а с двух метров отбор не совершить".



"Так как игроки смогут набрать игровую форму, если мы надеемся возобновить сезон к середине июня?"



"На каждом стадионе — даже если без зрителей — будет собираться около 300-500 людей, включая службу безопасности, персонал, медиков, игроков, рефери и медиа. Всем им нужно будет пройти проверку температуры и заполнить опросник здоровья, а также соблюдать социальную дистанцию".



"Затем возникает вопрос касательно травм. Все это решаемо, но как быть, если игрок травмируется, куда его отправлять?"



"Это не может быть государственный госпиталь, потому что они и так загружены, а частные госпитали выполняют работу государственных и не берут травмированных футболистов. Так как быть?" — пишет Брэйди в свой колонке в The Sun.