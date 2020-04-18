Моуриньо получит только 50 млн. фунтов на трансферы, если не попадет в Лигу Чемпионов

Если "Тоттенхэм" останется без Лиги Чемпионов, трансферный бюджет главного тренера Жозе Моуриньо на грядущее лето будет ограничен 50 миллионами фунтов.

После поражения 4:0 от "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей "Тоттенхэм" может вернуться в Лигу Чемпионов на будущий сезон лишь через Премьер-Лигу.



На момент остановки сезона "шпоры" занимали только восьмое место в Премьер-Лиге, причем на дистанции в два очка позади лондонцев находятся еще три команды.



Если "Тоттенхэм" так и не пробьется в элитный европейский турнир, президент клуба Даниэль Леви сможет выделить Моуриньо только 50 млн. фунтов на укрепление состава.



Как утверждает The Telegraph, грядущим летом Моуриньо собирается купить центрального защитника, правого защитника и нападающего, независимо от судьбы Харри Кейна.



Также Моуриньо были обещаны все деньги, которые он сделает с продаж игроков, и это может подтолкнуть Жозе к расставанию с некоторыми футболистами, включая упомянутого Кейна и полузащитника Танги Ндомбеле.



В данный момент "Тоттенхэм" оценивает Кейна в сумму свыше 150 млн. фунтов. Леви даже готов порадовать загрустившего бомбардира новым контрактом с повышением зарплаты до 200 тыс. фунтов в неделю, поэтому продажа Харри не выглядит обязательной.



Также сообщается, что Леви попросил Моуриньо чаще доверять молодежи в новом сезоне. В том числе это касается 18-летнего нападающего Троя Пэрротта, на которого "шпоры" возлагают большие надежды.