Де Брюйне, возможно, переболел коронавирусом

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что он перенес болезнь, похожую на коронавирус.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен из-за пандемии коронавируса, подтвержденными жертвами которого стали главный тренер "Арсенала" Микель Артета, вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и два неназванных игрока "Брайтона".



Однако из-за сложностей, связанных с доступностью тестов на COVID-19, переболеть коронавирусом, сами того не зная, могли гораздо больше людей, и Де Брюйне со своей семьей в их числе.



"Сейчас мы в порядке. В начале периода самоизоляции моя семья чувствовала себя неважно восемь или девять дней".



"Это началось с моего младшего сына, затем заболел старший, затем заболела жена, однако я не знаю, коронавирус это или нет".



"К счастью, мы поправились и последние две-три недели чувствуем себя очень хорошо. Мы вернулись к обычной жизни, поэтому все хорошо".



"Лично у меня просто была небольшая боль в горле, но за исключением этих четырех дней, я чувствовал себя нормально в сравнении с остальными. Я рад, что теперь все мы в порядке", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.