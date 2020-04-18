"Челси" и "Тоттенхэм" узнали цену за Онану

Андре Онана "Аякс" установил цену в 35 миллионов фунтов за голкипера Андре Онану, который интересен "Челси" и "Тоттенхэму".

Ранее в этом сезоне 24-летний камерунец подтвердил свою готовность покинуть Амстердам по окончании сезон, а также сообщил, что его привлекает Премьер-Лига.

С помощью Онаны главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хотел бы добавить конкуренции на последнем рубеже, а "шпоры" в свою очередь видят в Андре потенциального преемника для Уго Льориса.

"Аякс" открыт к расставанию со своим первым номером, который также интересен ПСЖ и "Барселоне", но только по правильной цене — около 35-40 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.


Метки Аякс, Онана, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 18.04.2020 11:42 # ganinilyha
    Кепа как две Онаны. Кайф.

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  2. mixmaster 18.04.2020 11:15 # mixmaster
    Дида? Манданда? есть ваще топы среди афровратарей? Но этим двум петушиным клубам сойдет)

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