"Челси" и "Тоттенхэм" узнали цену за Онану

"Аякс" установил цену в 35 миллионов фунтов за голкипера Андре Онану, который интересен "Челси" и "Тоттенхэму".

Ранее в этом сезоне 24-летний камерунец подтвердил свою готовность покинуть Амстердам по окончании сезон, а также сообщил, что его привлекает Премьер-Лига.



С помощью Онаны главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хотел бы добавить конкуренции на последнем рубеже, а "шпоры" в свою очередь видят в Андре потенциального преемника для Уго Льориса.



"Аякс" открыт к расставанию со своим первым номером, который также интересен ПСЖ и "Барселоне", но только по правильной цене — около 35-40 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.