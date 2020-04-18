"Челси" и "Тоттенхэм" узнали цену за Онану
"Аякс" установил цену в 35 миллионов фунтов за голкипера Андре Онану, который интересен "Челси" и "Тоттенхэму".
Ранее в этом сезоне 24-летний камерунец подтвердил свою готовность покинуть Амстердам по окончании сезон, а также сообщил, что его привлекает Премьер-Лига.
С помощью Онаны главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хотел бы добавить конкуренции на последнем рубеже, а "шпоры" в свою очередь видят в Андре потенциального преемника для Уго Льориса.
"Аякс" открыт к расставанию со своим первым номером, который также интересен ПСЖ и "Барселоне", но только по правильной цене — около 35-40 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.
18.04.2020 11:00
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Кепа как две Онаны. Кайф.
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Дида? Манданда? есть ваще топы среди афровратарей? Но этим двум петушиным клубам сойдет)
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