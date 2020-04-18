Ресторан Дринкуотера ушел в минус почти на 2 млн. фунтов всего за год
Принадлежащий "Челси" полузащитник Данни Дринкуотер терпит неудачи и за пределами футбольного поля — его ресторан задолжал кредиторам почти 2 миллиона фунтов.
Как известно, у Дринкуотера совершенно не ладится карьера с 2017 года, когда он решил уйти из "Лестера" в "Челси". Не сумев заиграть в лондонской команде, в этом сезоне Данни побывал на правах аренды в "Бернли" и "Астон Вилле", но везде провалился.
Удача отвернулась от игрока сборной Англии и в бизнесе. В марте 2019 Дринкуотер открыл в Манчестере ресторан традиционной кухни FoodWell, который также готовит здоровую пищу и проводит кулинарные мастер-классы.
Несмотря на хорошие отзывы посетителей, выбранная Дринкуотером бизнес-модель оказалась провальной. Всего за 12 месяцев работы ресторан Данни накопил долгов на 1.7 млн. фунтов и имеет на своих счетах всего 8,435 фунтов. При этом в заведении трудоустроено 45 человек.
Daily Mail подчеркивает, что такова финансовая отчетность FoodWell еще до закрытия всех заведений общепита в Британии из-за пандемии коронавируса. Когда ограничения будут сняты, ресторан Дринкуотера может не возобновить работу.
18.04.2020 10:00
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