Роджерсу нужно три-четыре недели, чтобы привести игроков в форму

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что ему потребуется три-четыре недели, чтобы привести своих игроков в оптимальную форму для возобновления сезона.

По информации The Telegraph, в пятницу клубам Премьер-Лиги было сказано готовиться к возобновлению матчей на неделе, стартующей 8 июня.



Если этот прогноз верен, тогда уже в середине мая команды должны будут приступить к занятиям на своих базах. Сразу взять и начать играть матчи футболисты не готовы, уверяет Роджерс.



"Думаю, современный футболист умеет оценивать свою физическую форму и знает, как ее поддерживать".



"У меня великолепные помощники, поэтому тренеры по физической подготовке и медицинский департамент работают сообща, составляя программу для каждого игрока. Мы регулярно созваниваемся, и все они очень мотивированы".



"Парни делают все, что только возможно в домашних условиях, но мы должны быть готовы, когда сезон возобновится. У них есть фундамент, но игровая форма — это другое".



"Надеюсь, мы вернемся на базу и восстановим свою форму. Речь идет о трех-четырех неделях, прежде чем мы сможем сыграть первый матч", — сообщил Роджерс Sky Sports.