Премьер-Лигу призывают заблокировать продажу "Ньюкасла"

Британская миротворческая организация Кампания против торговли оружием (Campaign Against Arms Trade) призвала Премьер-Лигу заблокировать сделку по приобретению наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом "Ньюкасла".

Как известно, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли уже согласился продать свой клуб инвесторам из Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов при посредничестве финансиста Аманды Стейвли.



Суверенный фонд Саудовской Аравии, за которым стоит бин Салман, должен получить 80 процентов акций клуба с "Сент-Джеймс Парк", как только сделка будет одобрена Премьер-Лигой.



Однако Эндрю Смит, представляющий CAAT, предупреждает, что "Ньюкасл" лишь станет частью "машины пропаганды" в руках бин Салмана, чья репутация в международном сообществе весьма противоречива.



"Если эта аморальная сделка состоится, то "Ньюкасл" станет очередным инструментом в машине пропаганды одного из самых жестоких и авторитарных режимов в мире".



"Связь с саудовской диктатурой — это последнее, что нужно футболу Премьер-Лиги".



"Абсолютно очевидно, что это попытка отмыть репутацию через спорт. Футбольные клубы по-прежнему являются общественными институтами и должны производить положительное впечатление. Деньги не должны превосходить ценности".



"Эта сделка, если она состоится, продемонстрирует презрение ко многим тысячам жертв Мохаммеда бин Салмана в Саудовской Аравии и Йемене", — цитирует Смита Daily Mirror.