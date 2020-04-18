"Рома" договаривается с Ловреном

"Рома" ведет переговоры с представителями защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

В этом сезоне Ловрен не проходит в стартовый состав команды Юргена Клоппа, проигрывая конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку и Джо Гомесу.



Кроме того, от контракта Ловрена остается всего один год, поэтому продажа Деяна грядущим летом видится решением, которое в интересах всех сторон.



По информации Gazzetta dello Sport, "Рома" уже контактирует с лагерем Ловрена, не сумев заполучить Деяна прошлым летом.



В "Роме" 30-летний хорват может заменить Криса Смоллинга, которого итальянский клуб не в состоянии выкупить у "Манчестер Юнайтед" по причине грянувшего кризиса.



Также сообщается, что в качестве альтернатив Ловрену "Рома" рассматривает Яна Вертонгена из "Тоттенхэма" и Сократиса Папастатопулоса из "Арсенала".