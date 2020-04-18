Сарри: "Плакал вместе с игроками "Челси"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался, что он плакал вместе с игроками после своего последнего матча у руля "Челси".
Напомним, Сарри провел на тренерском мостике "синих" всего один сезон, в своем последнем матче — финале Лиги Европы против "Арсенала" в Баку — выиграв первый трофей в своей карьере.
По словам 61-летнего итальянца, поначалу у него действительно были проблемы с раздевалкой "Челси", однако со временем игроки прониклись его философией.
"В первые шесть месяцев в "Челси" я конфликтовал с раздевалкой, но в конце концов у нас выстроились человеческие отношения, и после финала Лиги Европы мы плакали все вместе".
"Я не тот, кто нападает со спины. Я много говорю об их ошибках и мало о том, что они делают хорошо".
"Поначалу это может быть сложно, но со временем игроки понимают, что это честно, и они учатся ценить тебя таким, какой ты есть", — цитирует Сарри Daily Mirror.
18.04.2020 00:05
Просмотров: 57
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: