Бальде предсказывает уход Мане из "Ливерпуля".

Вингер "Монако" Кейта Бальде ожидает, что его партнер по сборной Сенегала Садио Мане попросится на выход из "Ливерпуля" в течение одного-двух лет.

После своего перехода из "Саутгемптона" четыре года назад Мане вырос в игрока топ-уровня, забив 77 голов в 161 матче и выиграв с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира.



Согласно слухам, 28-летний Мане является большой трансферной целью для "Реала", и Бальде этому совершенно не удивлен.



"Он отличный парень. Он заслуживает лучшего. Он скромен, и он всего добился нам. Он заслуживает всего того, что имеет сегодня".



"Мы с ним особо не разговариваем о футбольных делах. Я знаю, что он очень счастлив в "Ливерпуле". Тренер очень его любит. Он многое дал "Ливерпулю", а "Ливерпуль" многое дал ему".



"Должно появиться нечто заманчивое, чтобы он покинул "Ливерпуль". Большая команда должна многое ему пообещать, чтобы он задумался об уходе. Таких команд мало".



"Его уход зависит от многих вещей. Я не знаю, что он решит. Возможно, через год или два он захочет перемен".



"Я не думаю, что он хочет навсегда остаться в "Ливерпуле". Он умный парень, и он знает, что хорошо для него и чего он должен делать. Что касается "Реала", то туда сватают многих", — сообщил Бальде AS.