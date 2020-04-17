Премьер-Лига предупредила клубы насчет крайней даты старта сезона 2020/21

Трофей Премьер-Лиги Клубам Премьер-Лиги было сказано, что сезон 2020/21 должен стартовать не позднее первой недели сентября.

В пятницу 20 клубов высшего английского дивизиона и боссы Премьер-Лиги провели очередную видеоконференцию, чтобы обсудить возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.

В данный момент Премьер-Лига занята разработкой протоколов, соблюдая которые, команды смогут безопасно вернуться на свои тренировочные базы, а затем и начать играть матчи.

По информации The Telegraph, ориентиром для возобновления сезона является неделя, стартующая 8 июня. Перед этим игрокам потребуется около трех недель тренировок.

Возобновление тренировок и матчей будет возможно только в условиях массового тестирования на COVID-19, а для этого Премьер-Лиге потребуется поддержка правительства — прямо сейчас клубы не смеют отбирать ресурсы у Национальной службы здравоохранения.

И хотя 20 клубов настроены сыграть оставшиеся 92 матча, у всех сторон есть понимание, что чересчур затягивать с этим нельзя, дабы не создавать себе проблемы на следующий сезон.

The Telegraph, ссылаясь на свой источник в Премьер-Лиге, утверждает, что сезон 2019/20 непременно должен завершиться летом. Если кампания 2020/21 не стартует в первую неделю сентября, то втиснуть в расписание матчи европейских турниров и внутренних кубков будет проблематично — особенно когда в июне 2021 начнется Евро-2020.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 22:00

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  1. bezviz 17.04.2020 22:33 # bezviz
    колбасники где ваша медаль АПЛ, а? а? а? а? а?))))

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  2. rj1992 17.04.2020 22:27 # rj1992
    смысл? хватит одного футболиста с короной и заразятся все 250+ игроков, вот это будет ооооочень "экономно", один хер денег от зрителей не будет, спонсоры думаю простят это форс мажор с отменой, ТВ-щки уже сказали ради того, чтоб чемпик ЛФК не достался половину суммы только попросят обратно за недостающие матчи и то в скидку след сезона, и стоит ли рисковать за условные 150-200 лямов игроками состав которых мб около 5 лярдов)

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  3. golokante 17.04.2020 22:22 # golokante
    Вы просто вдумайтесь. Пандемии бывают раз в сто лет. Ливерпуль на был чемпионом тридцать лет, а премьер-лигу не выигрывал никогда. И они попадают в пандемию. Это невероятные лузеры. Супер лузеры. Такого просто не бывает в жизни. И даже в Голливуде. Это могло случиться только с несчастным Ливерпулем.

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  4. xah 17.04.2020 22:13 # xah
    Даже вселенная не хочет чемпионства Ливерпуля

    Совпадение?

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  5. ibe 17.04.2020 22:01 # ibe
    красивая чашка. Отправьте Ливерпулю по почте. Празднования потом

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