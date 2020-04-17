Премьер-Лига предупредила клубы насчет крайней даты старта сезона 2020/21
Клубам Премьер-Лиги было сказано, что сезон 2020/21 должен стартовать не позднее первой недели сентября.
В пятницу 20 клубов высшего английского дивизиона и боссы Премьер-Лиги провели очередную видеоконференцию, чтобы обсудить возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.
В данный момент Премьер-Лига занята разработкой протоколов, соблюдая которые, команды смогут безопасно вернуться на свои тренировочные базы, а затем и начать играть матчи.
По информации The Telegraph, ориентиром для возобновления сезона является неделя, стартующая 8 июня. Перед этим игрокам потребуется около трех недель тренировок.
Возобновление тренировок и матчей будет возможно только в условиях массового тестирования на COVID-19, а для этого Премьер-Лиге потребуется поддержка правительства — прямо сейчас клубы не смеют отбирать ресурсы у Национальной службы здравоохранения.
И хотя 20 клубов настроены сыграть оставшиеся 92 матча, у всех сторон есть понимание, что чересчур затягивать с этим нельзя, дабы не создавать себе проблемы на следующий сезон.
The Telegraph, ссылаясь на свой источник в Премьер-Лиге, утверждает, что сезон 2019/20 непременно должен завершиться летом. Если кампания 2020/21 не стартует в первую неделю сентября, то втиснуть в расписание матчи европейских турниров и внутренних кубков будет проблематично — особенно когда в июне 2021 начнется Евро-2020.
17.04.2020 22:00
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Последние комментарии:
колбасники где ваша медаль АПЛ, а? а? а? а? а?))))
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смысл? хватит одного футболиста с короной и заразятся все 250+ игроков, вот это будет ооооочень "экономно", один хер денег от зрителей не будет, спонсоры думаю простят это форс мажор с отменой, ТВ-щки уже сказали ради того, чтоб чемпик ЛФК не достался половину суммы только попросят обратно за недостающие матчи и то в скидку след сезона, и стоит ли рисковать за условные 150-200 лямов игроками состав которых мб около 5 лярдов)
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Вы просто вдумайтесь. Пандемии бывают раз в сто лет. Ливерпуль на был чемпионом тридцать лет, а премьер-лигу не выигрывал никогда. И они попадают в пандемию. Это невероятные лузеры. Супер лузеры. Такого просто не бывает в жизни. И даже в Голливуде. Это могло случиться только с несчастным Ливерпулем.
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Даже вселенная не хочет чемпионства Ливерпуля
Совпадение?
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красивая чашка. Отправьте Ливерпулю по почте. Празднования потом
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