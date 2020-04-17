Премьер-Лига предупредила клубы насчет крайней даты старта сезона 2020/21

Клубам Премьер-Лиги было сказано, что сезон 2020/21 должен стартовать не позднее первой недели сентября.

В пятницу 20 клубов высшего английского дивизиона и боссы Премьер-Лиги провели очередную видеоконференцию, чтобы обсудить возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.



В данный момент Премьер-Лига занята разработкой протоколов, соблюдая которые, команды смогут безопасно вернуться на свои тренировочные базы, а затем и начать играть матчи.



По информации The Telegraph, ориентиром для возобновления сезона является неделя, стартующая 8 июня. Перед этим игрокам потребуется около трех недель тренировок.



Возобновление тренировок и матчей будет возможно только в условиях массового тестирования на COVID-19, а для этого Премьер-Лиге потребуется поддержка правительства — прямо сейчас клубы не смеют отбирать ресурсы у Национальной службы здравоохранения.



И хотя 20 клубов настроены сыграть оставшиеся 92 матча, у всех сторон есть понимание, что чересчур затягивать с этим нельзя, дабы не создавать себе проблемы на следующий сезон.



The Telegraph, ссылаясь на свой источник в Премьер-Лиге, утверждает, что сезон 2019/20 непременно должен завершиться летом. Если кампания 2020/21 не стартует в первую неделю сентября, то втиснуть в расписание матчи европейских турниров и внутренних кубков будет проблематично — особенно когда в июне 2021 начнется Евро-2020.