Обамеянг не интересен "Юнайтед"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не входит в шорт-лист нападающих, о приобретении которых задумывается "Манчестер Юнайтед".

В данный момент у Обамеянга остается только один год по контракту, а переговоры о продлении сотрудничества давно находятся в тупике, что подталкивает "канониров" к продаже своего капитана грядущим летом.



Ранее ходили слухи, что о приобретении Обмеянга может задуматься "Юнайтед", который ищет проверенного бомбардира с прошлого лета, когда "Олд Траффорд" покинул Ромелу Лукаку.



С переходом в "Юнайтед" также связывают Эрлинга Бреута Холанда из дортмундской "Боруссии" и Тимо Вернера из "РБ Лейпциг". Однако Обамеянг, как утверждает Evening Standard, в данный момент даже не интересен "красным дьяволам".



А вот бывший игрок "Арсенала" Чарли Николас признался, что продал бы Пьер-Эмерика в "Юнайтед" при определенных обстоятельствах.



"Если бы "Арсенал" получил за него от "Юнайтед" 100 миллионов фунтов, я бы согласился. Это приобретение сделало бы их лучше, и именно поэтому они должны заплатить такую сумму".



"Арсенал" долгое время был конкурентом "Юнайтед" в борьбе за титул, но сейчас ни те, ни другие не претендуют на чемпионство. Если "Юнайтед" предложит за Обамеянга 100 миллионов фунтов, нужно продавать", — сообщил Николас Sporting Life.