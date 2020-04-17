Балотелли: "Помню о Премьер-Лиге только хорошее"

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли заявил, что сохранил исключительно положительные воспоминания о Премьер-Лиге.

Выступая за "Сити", Балотелли забил 20 голов в Премьер-Лиге, выиграл титул в 2012 и Кубок Англии годом ранее. Короткий период в "Ливерпуле" был гораздо менее успешным — лишь один гол в 16 матчах чемпионата.



В то время было множество скандалов, связанных с поведением Марио за пределами поля, однако итальянец вспоминает об английском периоде своей карьеры с теплом.



"У меня остались только хорошие воспоминания о Премьер-Лиге. Премьер-Лига — лучшая. Хотя во французской лиге тоже высокие требования к физической готовности".



"Я всегда говорю про свое поведение, что я был безумцем. Но я не был безумцем — я просто был молод. Я всегда вел себя уважительно, но когда тебе 16-17 лет, ты хочешь делать то, что делают люди в 16-17 лет — ходить в клубы и все такое".



"Когда ты футболист, люди возлагают ожидания на тебя", — цитирует Балотелл Goal.