Балотелли: "Помню о Премьер-Лиге только хорошее"

Марио Балотелли Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли заявил, что сохранил исключительно положительные воспоминания о Премьер-Лиге.

Выступая за "Сити", Балотелли забил 20 голов в Премьер-Лиге, выиграл титул в 2012 и Кубок Англии годом ранее. Короткий период в "Ливерпуле" был гораздо менее успешным — лишь один гол в 16 матчах чемпионата.

В то время было множество скандалов, связанных с поведением Марио за пределами поля, однако итальянец вспоминает об английском периоде своей карьеры с теплом.

"У меня остались только хорошие воспоминания о Премьер-Лиге. Премьер-Лига — лучшая. Хотя во французской лиге тоже высокие требования к физической готовности".

"Я всегда говорю про свое поведение, что я был безумцем. Но я не был безумцем — я просто был молод. Я всегда вел себя уважительно, но когда тебе 16-17 лет, ты хочешь делать то, что делают люди в 16-17 лет — ходить в клубы и все такое".

"Когда ты футболист, люди возлагают ожидания на тебя", — цитирует Балотелл Goal.


Метки Балотелли, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 20:00

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  1. gucman 17.04.2020 20:59 # gucman
    Даже он выигрывал АПЛ, в отличии от старого пса джи

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  2. owen777 17.04.2020 20:06 # owen777
    Старая версия Покпа

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  3. m-ballack 17.04.2020 20:02 # m-ballack
    Удивительно, что с его мозгом он вообще в состоянии что то помнить

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