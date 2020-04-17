Четверо игроков из Премьер-Лиги вошли в топ-10 самых быстрых в мире

Четверо игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, вошли в топ-10 самых быстрых футболистов на планете.

Этот рейтинг составило французское издание Le Figaro, оценив максимальную скорость, которую развивали игроки в этом сезоне.



Самым быстрым футболистом на планете был признан нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который разогнался до 36 км/ч.



На пьедестале почета также оказались Иньяки Уильямс (35.7 км/ч) из "Атлетика" и Пьер-Эмерик Обамеянг (35.5 км/ч) из "Арсенала". Габонский капитан "канониров", к слову, оказался самым возрастным игроком в топ-10.



Еще в топ-10 значатся Кайл Уолкер (35.21 км/ч) и Лерой Сане (35.04 км/ч) из "Манчестер Сити", а также Мохамед Салах из "Ливерпуля" (35 км/ч). Места для Адамы Траоре из "Вулверхэмптона" здесь, к удивлению, не нашлось.



