Клубы Премьер-Лиги по-прежнему собираются доиграть сезон
Премьер-Лига опубликовала заявление по итогам состоявшейся в пятницу видеоконференции представителей клубов, подтвердив свое намерение доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20.
В последние дни ходили настойчивые слухи, что во время очередной видеоконференции на голосование будет выставлено предложение о завершении сезона до 30 июня, когда обычно истекают контракты игроков и спонсорские соглашения.
Однако Sky Sports утверждает, что в ходе двухчасового диалога эта идея даже не озвучивалась. Также клубы не касались вопросов о снижении зарплат и об изменении сроков трансферного окна.
Вместе с тем Премьер-Лига сообщает, что клубы работают над несколькими сценариями, но все участники дивизиона решительно настроены возобновить сезон — когда это будет безопасно и когда правительство даст свое добро.
17.04.2020 18:00
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само собой доиграть и решить кто же из середняков типо чолчей или мю и покерят попадут в лигу европы
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если играть 5 игр в 2 недели, то за месяц управятся. А ЛЧ и ЛЕ отменить
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