Клубы Премьер-Лиги по-прежнему собираются доиграть сезон

Премьер-Лига опубликовала заявление по итогам состоявшейся в пятницу видеоконференции представителей клубов, подтвердив свое намерение доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20.

В последние дни ходили настойчивые слухи, что во время очередной видеоконференции на голосование будет выставлено предложение о завершении сезона до 30 июня, когда обычно истекают контракты игроков и спонсорские соглашения.



Однако Sky Sports утверждает, что в ходе двухчасового диалога эта идея даже не озвучивалась. Также клубы не касались вопросов о снижении зарплат и об изменении сроков трансферного окна.



Вместе с тем Премьер-Лига сообщает, что клубы работают над несколькими сценариями, но все участники дивизиона решительно настроены возобновить сезон — когда это будет безопасно и когда правительство даст свое добро.