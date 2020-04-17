Клубы Премьер-Лиги по-прежнему собираются доиграть сезон

Дерби Манчестера Премьер-Лига опубликовала заявление по итогам состоявшейся в пятницу видеоконференции представителей клубов, подтвердив свое намерение доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20.

В последние дни ходили настойчивые слухи, что во время очередной видеоконференции на голосование будет выставлено предложение о завершении сезона до 30 июня, когда обычно истекают контракты игроков и спонсорские соглашения.

Однако Sky Sports утверждает, что в ходе двухчасового диалога эта идея даже не озвучивалась. Также клубы не касались вопросов о снижении зарплат и об изменении сроков трансферного окна.

Вместе с тем Премьер-Лига сообщает, что клубы работают над несколькими сценариями, но все участники дивизиона решительно настроены возобновить сезон — когда это будет безопасно и когда правительство даст свое добро.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 17.04.2020 18:50 # blackdreamer
    само собой доиграть и решить кто же из середняков типо чолчей или мю и покерят попадут в лигу европы

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  2. recyjoed 17.04.2020 18:04 # recyjoed
    если играть 5 игр в 2 недели, то за месяц управятся. А ЛЧ и ЛЕ отменить

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