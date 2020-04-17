У Моуриньо была договоренность с "Ливерпулем"

Жозе Моуриньо У нынешнего наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо была договоренность насчет работы в "Ливерпуле" 16 лет назад.

В прошлом месяце экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уже рассказывал, что "красные" могли стать первым клубом Моуриньо в Премьер-Лиге в далеком 2004 году.

В новой книге "Mourinho: Beyond the Special One, from the origin to the glory" Жорже Байдек, бывший советник Моуриньо, рассказывает, что Жозе даже согласился на работу в "Ливерпуле", однако в последний момент мерсисайдский клуб решил позвать Рафаэля Бенитеса из "Валенсии".

"Моуриньо должен был отправиться в "Ливерпуль". Рик Пэрри (исполнительный директор на тот момент) отвечал за трансферы, и у него была договоренность с ним".

"Они попросили подождать 15 дней, поскольку Жерар Улье все еще был главным тренером "красных", — вспоминает Байдек.

Не получив работу в "Ливерпуле", Моуриньо все равно приехал в Премьер-Лигу — работу португальцу предложил "Челси".


Метки Ливерпуль, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 17:00

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  1. gerrard08 17.04.2020 17:28 # gerrard08
    Пздц. Так бы Джи полюбому поднял бы и апл тоже.

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  2. sausage 17.04.2020 17:08 # sausage
    И зачем этот баян здесь? Только потому, что его какой-то ноунейм в своей книжке вспомнил?

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