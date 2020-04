У Моуриньо была договоренность с "Ливерпулем"

У нынешнего наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо была договоренность насчет работы в "Ливерпуле" 16 лет назад.

В прошлом месяце экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уже рассказывал, что "красные" могли стать первым клубом Моуриньо в Премьер-Лиге в далеком 2004 году.



В новой книге "Mourinho: Beyond the Special One, from the origin to the glory" Жорже Байдек, бывший советник Моуриньо, рассказывает, что Жозе даже согласился на работу в "Ливерпуле", однако в последний момент мерсисайдский клуб решил позвать Рафаэля Бенитеса из "Валенсии".



"Моуриньо должен был отправиться в "Ливерпуль". Рик Пэрри (исполнительный директор на тот момент) отвечал за трансферы, и у него была договоренность с ним".



"Они попросили подождать 15 дней, поскольку Жерар Улье все еще был главным тренером "красных", — вспоминает Байдек.



Не получив работу в "Ливерпуле", Моуриньо все равно приехал в Премьер-Лигу — работу португальцу предложил "Челси".