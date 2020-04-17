Виллиан боится подхватить коронавирус

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан признался, что испытывает страх подхватить коронавирус в случае возобновления сезона.

Контракт Виллиана с "Челси" рассчитан только до 30 июня, однако ранее игрок сборной Бразилии пообещал "синим" помочь завершить сезон, сколько бы времени это ни заняло.

Виллиан остается верен своему слову, но в то же время опасается подхватить инфекцию от другого футболиста и принести заразу в семью.

"Как я всегда и говорил, я хочу стараться изо всех сил ради "Челси" до конца своего контракта, до конца сезона. Я должен обсудить с клубом, что будет затем. Однако у меня нет проблем с тем, чтобы играть здесь до конца сезона".

"Если мы возобновим сезон без зрителей, то на поле ты все равно вступаешь в контакт, и мы можем передать вирус друг другу".

"Я не говорю, что возобновить сезон — это плохая идея, но мы должны быть очень осторожны. Возможно, у какого-то игрока будет вирус, а мы играем друг против друга, понимаете?"

"Если я буду играть против кого-нибудь с вирусом и подхвачу вирус сам, то затем, вернувшись домой, я передам его своей семье, своей жене или дочерям. Поэтому мы должны быть осторожны в этом плане", — цитирует Виллиана Daily Mail.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 16:00

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