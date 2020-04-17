Виллиан боится подхватить коронавирус

Вингер "Челси" Виллиан признался, что испытывает страх подхватить коронавирус в случае возобновления сезона.

Контракт Виллиана с "Челси" рассчитан только до 30 июня, однако ранее игрок сборной Бразилии пообещал "синим" помочь завершить сезон, сколько бы времени это ни заняло.



Виллиан остается верен своему слову, но в то же время опасается подхватить инфекцию от другого футболиста и принести заразу в семью.



"Как я всегда и говорил, я хочу стараться изо всех сил ради "Челси" до конца своего контракта, до конца сезона. Я должен обсудить с клубом, что будет затем. Однако у меня нет проблем с тем, чтобы играть здесь до конца сезона".



"Если мы возобновим сезон без зрителей, то на поле ты все равно вступаешь в контакт, и мы можем передать вирус друг другу".



"Я не говорю, что возобновить сезон — это плохая идея, но мы должны быть очень осторожны. Возможно, у какого-то игрока будет вирус, а мы играем друг против друга, понимаете?"



"Если я буду играть против кого-нибудь с вирусом и подхвачу вирус сам, то затем, вернувшись домой, я передам его своей семье, своей жене или дочерям. Поэтому мы должны быть осторожны в этом плане", — цитирует Виллиана Daily Mail.