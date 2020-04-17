Окслейд-Чемберлен назвал причину, почему ушел из "Арсенала"

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен назвал истинную причину, почему в 2017 году ушел из "Арсенала".

Перебравшись из лондонского клуба в "Ливерпуль" три года назад, Окслейд-Чемберлен выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.

Однако 26-летний англичанин ушел из "Арсенала" вовсе не за трофеями. Алексу не нравилось играть вингера, он хотел действовать в качестве центрального полузащитника, и "Ливерпуль" дал ему это.

"Я бы не сказал, что ушел из "Арсенала", потому что не верил в нашу способность побеждать. Я просто не чувствовал, что смогу играть там, где хочу, вот и все".

"Конечно, наша с "Ливерпулем" победа в Лиге Чемпионов стала исполнением мечты и огромным бонусом, но после нее я не почувствовал: "А, я же говорил вам (про "Арсенал")", — цитирует Окслейд-Чемберлена The Independent.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 15:00

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  1. chelsea88 17.04.2020 15:20 # chelsea88
    Обоссал гейклуб и ушёл на повышение. Гейгуннерам привычно уже.

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  2. liverpool1892est 17.04.2020 15:16 # liverpool1892est
    Хороший футболист,но травматичный ...у него еще братишка есть,Кейта...такойже говнарь:)

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