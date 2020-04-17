PFA может отказаться от вручения своих наград в этом году

Ван Дейк — Игрок Года по версии PFA в 2019 Впервые за почти полвека Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) может не вручить награду Игроку Года.

26 апреля в Манчестере должна была состояться ежегодная церемония вручения наград PFA, однако это мероприятие было отложено на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.

Более того, PFA даже не спешит считать голоса после разосланных игрокам в середине марта бюллетеней, хотя к настоящему моменту уже обычно известен шорт-лист из шести номинантов на главную индивидуальную награду в английском футболе.

По информации Daily Mail, PFA может и вовсе отказаться от вручения своих наград в этом году, что случилось бы впервые за 47 последних лет.

В данный момент у PFA совсем другие приоритеты. Возглавляемая Гордоном Тэйлором организация помогает игрокам преодолеть разразившийся кризис и выступает посредником в переговорах футболистов с клубами о понижении зарплат.

Прежде всего это может стать ударом по "Ливерпулю", потому что Джордан Хендерсон и Садио Мане числятся среди фаворитов на звание Игрока Года, а Трент Александер-Арнольд — претендент номер один на награду лучшему молодому игроку.


Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. farot 17.04.2020 13:47 # farot
    любая награда за сезон, вручаемая до конца этого самого сезона = лютейшая дрочня

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  2. boke-ast 17.04.2020 13:26 # boke-ast
    Да этот сезон вообще можно отменить

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  3. manutd-20champ 17.04.2020 13:11 # manutd-20champ
    печалька

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