PFA может отказаться от вручения своих наград в этом году

Впервые за почти полвека Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) может не вручить награду Игроку Года.

26 апреля в Манчестере должна была состояться ежегодная церемония вручения наград PFA, однако это мероприятие было отложено на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса.



Более того, PFA даже не спешит считать голоса после разосланных игрокам в середине марта бюллетеней, хотя к настоящему моменту уже обычно известен шорт-лист из шести номинантов на главную индивидуальную награду в английском футболе.



По информации Daily Mail, PFA может и вовсе отказаться от вручения своих наград в этом году, что случилось бы впервые за 47 последних лет.



В данный момент у PFA совсем другие приоритеты. Возглавляемая Гордоном Тэйлором организация помогает игрокам преодолеть разразившийся кризис и выступает посредником в переговорах футболистов с клубами о понижении зарплат.



Прежде всего это может стать ударом по "Ливерпулю", потому что Джордан Хендерсон и Садио Мане числятся среди фаворитов на звание Игрока Года, а Трент Александер-Арнольд — претендент номер один на награду лучшему молодому игроку.