Ривалдо: "Юнайтед" был бы моим клубом в Англии"

Легенда бразильского футбола Ривалдо назвал клуб, в который он бы перешел, если бы решил отправиться в Премьер-Лигу.

Лучший период карьеры Ривардо пришелся на "Барселону" и "Милан". Кроме того, в 2002 году полузащитник выиграл со сборной Бразилии Чемпионат Мира.



На поздней стадии своей карьеры Ривалдо поиграл за множество клубов, включая "Бунедкор" из Узбекистана, но до Премьер-Лиги так и не добрался. Однако бразилец всегда восхищался "Манчестер Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" был бы моей английской командой. Когда они выиграли Лигу Чемпионов в эпическом финале против "Баварии", ходили слухи о моем потенциальном трансфере в "Манчестер Юнайтед".



"Тем вечером я был на трибунах "Ноу Камп". Я тогда подумал, что, если и отправляюсь однажды в Премьер-Лигу, то выберу в качестве своего клуба именно "Юнайтед".



"Конечно, тогда в Англии были и другие хорошие клубы вроде "Арсенала", "Челси" или "Ливерпуля", но "Юнайтед" всегда привлекал мое внимание своими достижениями и стилем игры в то время".



"Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил хорошие вещи, когда я играл против них, так что у меня были особые чувства к их клубу. Если бы я мог выбрать себе любой клуб в Премьер-Лиге, я бы выбрал их".



"Я помню, как играл против них в Лиге Чемпионов. Особенно вспоминаются два больших матча, которые закончились с одинаковым счетом 3:3 — на "Олд Траффорд" и на "Ноу Камп" в сезоне 1998/99", — сообщил Ривалдо Betfair.