Кроенке даст "Арсеналу" несколько миллионов фунтов

Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке впервые поможет своему клубу личными деньгами.

Став акционером, а затем и единоличным владельцем "Арсенала", Кроенке никогда не вкладывался в лондонский клуб, который многие годы функционировал по устойчивой модели и стабильно приносил прибыль.



Однако с недавних пор все изменилось. В феврале "Арсенал" отчитался об убытке по итогам прошлого сезона в размере 27.1 млн. фунтов. У "канониров" огромная зарплатная ведомость как для клуба, который уже несколько лет не попадает в Лигу Чемпионов, — 227.3 млн. фунтов.



Разразившийся из-за пандемии коронавируса экономический кризис только усугубил ситуацию в "Арсенале", и теперь на "Эмирейтс" спешно договариваются с игроками о понижении зарплат.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, Кроенке принял решение сделать инъекцию из личных средств. Точная сумма, которую получит "Арсенал" от своего американского владельца, не называется, но это будет несколько миллионов фунтов.