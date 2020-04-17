Кроенке даст "Арсеналу" несколько миллионов фунтов
Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке впервые поможет своему клубу личными деньгами.
Став акционером, а затем и единоличным владельцем "Арсенала", Кроенке никогда не вкладывался в лондонский клуб, который многие годы функционировал по устойчивой модели и стабильно приносил прибыль.
Однако с недавних пор все изменилось. В феврале "Арсенал" отчитался об убытке по итогам прошлого сезона в размере 27.1 млн. фунтов. У "канониров" огромная зарплатная ведомость как для клуба, который уже несколько лет не попадает в Лигу Чемпионов, — 227.3 млн. фунтов.
Разразившийся из-за пандемии коронавируса экономический кризис только усугубил ситуацию в "Арсенале", и теперь на "Эмирейтс" спешно договариваются с игроками о понижении зарплат.
В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, Кроенке принял решение сделать инъекцию из личных средств. Точная сумма, которую получит "Арсенал" от своего американского владельца, не называется, но это будет несколько миллионов фунтов.
17.04.2020 11:00
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Естественно, в кредит под 20 процентов годовых.
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Самый тупой жмот,хуже него только наши Хикс и Джилет были
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Хуй в рот членоглоту88
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Ну млн 20-30 уже за счастье для арсинала
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