Новые владельцы "Ньюкасла" оставят Стива Брюса

Стив Брюс Стив Брюс останется главным тренером "Ньюкасла" после смены владельца клуба.

По информации The Independent, Суверенный фонд Саудовской Аравии надеется завершить сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли при посредничестве финансиста Аманды Стейвли в течение апреля.

В данный момент эта оцениваемая в 300 миллионов фунтов сделка, по которой инвесторы из Саудовской Аравии получат 80 процентов акций клуба с "Сент-Джеймс Парк", находится на проверке у Премьер-Лиги.

В прессе уже появились слухи, что потенциальные владельцы "Ньюкасла" собираются сразу же пригласить тренера топ-уровня — вроде Массимилиано Аллегри или Рафаэля Бенитеса.

Однако Daily Mail стало известно от близкого к сделке источника, что амбициозные инвесторы считают неправильной немедленную смену рулевого. Брюс получит некоторое время, чтобы проявить себя и заслужить доверие новых боссов.

В данный момент "сороки" занимают 13-ю позицию в Премьер-Лиге. По всей видимости, Брюсу будет позволено завершить сезон, и по девяти оставшимся матчам будет принято решение о дальнейшей судьбе Стива.


Метки Брюс, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 10:00

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