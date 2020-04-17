Новые владельцы "Ньюкасла" оставят Стива Брюса

Стив Брюс останется главным тренером "Ньюкасла" после смены владельца клуба.

По информации The Independent, Суверенный фонд Саудовской Аравии надеется завершить сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли при посредничестве финансиста Аманды Стейвли в течение апреля.



В данный момент эта оцениваемая в 300 миллионов фунтов сделка, по которой инвесторы из Саудовской Аравии получат 80 процентов акций клуба с "Сент-Джеймс Парк", находится на проверке у Премьер-Лиги.



В прессе уже появились слухи, что потенциальные владельцы "Ньюкасла" собираются сразу же пригласить тренера топ-уровня — вроде Массимилиано Аллегри или Рафаэля Бенитеса.



Однако Daily Mail стало известно от близкого к сделке источника, что амбициозные инвесторы считают неправильной немедленную смену рулевого. Брюс получит некоторое время, чтобы проявить себя и заслужить доверие новых боссов.



В данный момент "сороки" занимают 13-ю позицию в Премьер-Лиге. По всей видимости, Брюсу будет позволено завершить сезон, и по девяти оставшимся матчам будет принято решение о дальнейшей судьбе Стива.