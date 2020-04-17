Артета уговаривает игроков "Арсенала" пойти на понижение зарплат

Микель Артета "Арсенал" совершил прорыв в переговорах со своими игроками о понижении зарплат после вмешательства главного тренера Микеля Артеты.

"Арсенал" и без того находился в довольно сложной финансовой ситуации, учитывая громадную зарплатную ведомость и высокую вероятность на очередной год остаться без Лиги Чемпионов.

После грянувшего из-за пандемии коронавируса кризиса у "Арсенала" просто не осталось иного выбора, кроме как просить игроков добровольно отказаться от части заработка, однако первоначальный план был отклонен командой.

С тех пор высшее руководство лондонского клуба, включая директоров Рауля Санллехи с Винаем Венкатешашамом и главу академии Пера Мертезакера, решило подать пример и отказалось от трети своих зарплат. Одновременно боссы привлекли к процессу переговоров с игроками Артету.

Как сообщает Goal, теперь процесс сдвинулся с мертвой точки, и внутри клуба есть уверенность, что вскоре компромисс будет достигнут.

"Арсенал" надеется, что компромисс с игроками поможет клубу сократить свою зарплатную ведомость на 25 миллионов фунтов относительно нынешних 230 млн. фунтов в год.


Метки Арсенал, Артета, финансы

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 09:00

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  1. mixmaster 17.04.2020 09:45 # mixmaster
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  2. januzaj00 17.04.2020 09:28 # januzaj00
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