Артета уговаривает игроков "Арсенала" пойти на понижение зарплат

"Арсенал" совершил прорыв в переговорах со своими игроками о понижении зарплат после вмешательства главного тренера Микеля Артеты.

"Арсенал" и без того находился в довольно сложной финансовой ситуации, учитывая громадную зарплатную ведомость и высокую вероятность на очередной год остаться без Лиги Чемпионов.



После грянувшего из-за пандемии коронавируса кризиса у "Арсенала" просто не осталось иного выбора, кроме как просить игроков добровольно отказаться от части заработка, однако первоначальный план был отклонен командой.



С тех пор высшее руководство лондонского клуба, включая директоров Рауля Санллехи с Винаем Венкатешашамом и главу академии Пера Мертезакера, решило подать пример и отказалось от трети своих зарплат. Одновременно боссы привлекли к процессу переговоров с игроками Артету.



Как сообщает Goal, теперь процесс сдвинулся с мертвой точки, и внутри клуба есть уверенность, что вскоре компромисс будет достигнут.



"Арсенал" надеется, что компромисс с игроками поможет клубу сократить свою зарплатную ведомость на 25 миллионов фунтов относительно нынешних 230 млн. фунтов в год.